Theo eguaglia il record di assist della scorsa stagione in A ma in meno partite: 3 in 12 match giocati

L'importanza e il valore di Theo Hernandez nel Milan è un fatto chiaro ed evidente. La squadra rossonera beneficia delle sue sgroppate e proprio da una di quest'ultime è nato lo splendido assist per la seconda rete di Saelemaekers. Theo Hernández ha già servito tre assist in questo campionato in 12 partite giocate, tanti quanti quelli serviti nella scorsa stagione in 33 presenze.