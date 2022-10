Theo elogia il gruppo Milan: "Abbiamo una squadra incredibile, con giocatori fortissimi, siamo veri amici"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Theo Hernandez, terzino del Milan, ha rilasciato una intervista alla rivista Undici e si è così espresso sul gruppo al Milan: “È molto importante. Noi abbiamo una squadra incredibile, con giocatori fortissimi, siamo veri amici. Lavoriamo bene tutti assieme. Siamo giovani ma non giovanissimi, stiamo crescendo e maturando molto, come singoli e come gruppo, e per questo abbiamo vinto lo scudetto. Perché abbiamo lavorato bene, assieme, e il mister ci ha aiutato“.