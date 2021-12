Theo fa 100 in rossonero, tutti i numeri del terzino con la maglia del Milan

Con la partita di ieri contro l'Udinese Theo Hernandez ha raggiunto il notevole traguardo delle 100 presenze in maglia rossonera in tutte le competizioni. Nonostante il ruolo sia quello di terzino sinistro il contributo di Theo in termini di assist e gol in questi suoi due anni e mezzo in Italia è notevole: 16 reti e 18 passaggi vincenti. Numeri davvero impressionanti per uno degli esterni più forti in Serie A.