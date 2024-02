Theo fa 200: un altro speciale traguardo raggiunto insieme al Milan

In occasione della gara di questa sera, importante traguardo raggiunto da Theo Hernandez con la maglia del Milan. Per il difensore francese ex Real Madrid, quella contro l'Atalanta infatti è la sua 200^esima partita in maglia Milan.

Arrivato a Milano nell'estate del 2019, Theo ha fin da subito conquistato i tifosi rossoneri, diventando successivamente un vero e proprio simbolo di questo Milan.