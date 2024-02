Theo festeggia le 200 in rossonero: "Felice e orgoglioso. Il meglio deve venire"

La gara di ieri sera tra Milan e Atalanta ha segnato la 200esima presenza di Theo Hernandez con la maglia del Milan, in tutte le competizioni. Un grande traguardo per il terzino francese arrivato nell'estate del 2019 come scommessa e potenziale talento sprecato ma che, nel Milan, ha trovato la sua dimensione affermandosi come uno dei migliori al mondo nel suo ruolo. Oggi, oltre a essere anche tra i migliori della squadra, è anche vice capitano del Milan.

Per festeggiare questo traguardo Theo ha condiviso un messaggio sui propri canali social: "Felice e orgoglioso di aver raggiunto le 200 presenze con il Milan. E il meglio deve ancora venire". Il tutto accompagnato dai cuori rossoneri.