Theo: "Giochiamo bene da tempo, dobbiamo continuare così"

Intervistato ai canali ufficiali del Milan, Theo Hernandez ha parlato così delle ultime grandi stagioni del Milan: "È da tanto tempo che stiamo giocando bene. È un momento bello e meraviglioso. Dobbiamo continuare così. Il calcio è divertimento, ti devi divertire e se non ti diverti non riesci a giocare.. Anche in allenamento ridiamo, ma poi quando dobbiamo fare le cose le facciamo".