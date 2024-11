Theo Hernandez capitano a Cagliari. Il francese indosserà la fascia per l'8ª volta in stagione

Theo Hernandez sarà il capitano del Milan per la sfida delle 18 contro il Cagliari. Rafa Leao il suo vice. Il francese indossa la fascia per l'8ª volta in una stagione che ha visto fin qui avvicendarsi ben cinque giocatori. Gli altri sono Davide Calabria (in tre occasioni), Mike Maignan (in due occasioni), Fikayo Tomori e Rafa Leao in un'occasione

Si tratta del quinto capitano in questa stagione. Questi nel dettaglio:

Serie A, 1ª giornata, Milan - Torino 2-2 (Calabria)

Serie A, 2ª giornata, Parma - Milan 2-1 (Calabria)

Serie A, 3ª giornata, Lazio - Milan 2-2 (Tomori)

Serie A, 4ª giornata, Milan - Venezia 4-0 (Theo Hernandez)

Champions League, 1ª giornata, Milan - Liverpool 1-3 (Calabria)

Serie A, 5ª giornata, Inter - Milan 1-2 (Theo Hernandez)

Serie A, 6ª giornata, Milan - Lecce 3-0 (Leao)

Champions League, 2ª giornata, Bayer Leverkusen - Milan 1-0 (Theo Hernandez)

Serie A, 7ª giornata, Fiorentina - Milan 2-1 (Theo Hernandez)

Serie A, 8ª giornata, Milan - Udinese 1-0 (Maignan)

Champions League, 3ª giornata, Milan - Club Brugge 3-1 (Theo Hernandez)

Serie A, 10ª giornata, Milan - Napoli 0-2 (Maignan)

Serie A, 11ª giornata, Monza - Milan 0-1 (Theo Hernandez)

Champions League 4ª giornata, Real Madrid - Milan 1-3 (Theo Hernandez)

Di seguito le scelte ufficiali di Davide Nicola e Paulo Fonseca per il Cagliari-Milan di questo pomeriggio:

CAGLIARI (4-2-3-1): Sherri; Augello, Luperto, Palomino, Zappa; Makoumbou, Deiola; Luvumbo Zito, Viola, Zortea; Piccoli. A disp.: Ciocci, Scuffet, Lapadula, Prati, Marin, Jankto, Wieteska, Pavoletti, Oveert, Azzi, Gaetano, Mutandwa, Felici. All.: Davide Nicola

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal, Thiaw, Pavlovic, Theo Hernandez; Reijnders, Fofana; Chukwueze, Pulisic, Leao; Camarda. A disp.: Sportiello, Torriani, Calabria, Loftus-Cheek, Okafor, Tomori, Terracciano, Musah, Abraham. All.: Paulo Fonseca.

ARBITRO: Fabbri di Ravenna.

ASSISTENTI: Meli e Alassio.

IV UOMO: Galipò.

VAR: Aureliano.

AVAR: Di Paolo.

DOVE VEDERE CAGLIARI-MILAN

Data: sabato 9 novembre 2024

Ore: 18.00

Stadio: Unipol Domus, Cagliari

TV: DAZN

Web: MilanNews.it