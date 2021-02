Theo Hernandez, è record di assist: 4 in Serie A, 6 stagionali

L'importanza e il valore di Theo Hernandez nel Milan è un fatto chiaro ed evidente. La squadra rossonera beneficia delle sue sgroppate e proprio da una di queste è nato l'assist per la seconda rete di Ibrahimovic. Theo Hernández ha già servito quattro assist in questo campionato in 21 partite giocate, che lo portano ad un nuovo record personale nella competizione. In totale per il francese sono 6 i passaggi decisivi serviti contando i 2 offerti in Europa League.