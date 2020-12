Theo Hernandez, gli highlights della sua prestazione incredibile con il Parma

Nell'arco di questa prima parte di stagione tra i protagonisti del Milan sicuramente figura Theo Hernandez. I canali social del Milan hanno pubblicato gli highlights di una delle sue prestazioni più importanti ovvero quella con il Parma dove il francese ha segnato una doppietta.

🚅 @TheoHernandez to the rescue @skrill brings you the best plays from our rollercoaster ride in #MilanParma #SempreMilan pic.twitter.com/TSLK6VYNw6