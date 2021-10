Theo Hernandez, i suoi numeri in Europa con il Milan

Sono complessivamente 12 gli incontri giocati da Theo Hernandez in una competizione europea con la maglia del Milan. Il terzino francese ha ottenuto cinque vittorie e tre pareggi rimediando anche due sconfitte in Europa League. Lo stesso è successo in Champions League durante questa stagione, dove ha giocato sia contro Liverpool sia contro Altetico Madrid. La sua unica rete europea è dello scorso febbraio, quando siglò il momentaneo 2-1 in Stella Rossa-Milan, incontro d'andata dei sedicesimi di finale di Europa League.