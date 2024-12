Theo Hernandez in panchina: in pole per sostituirlo c'è Terracciano

Oltre alle assenze degli infortunati Morata, Loftus-Cheek, Pulisic, Bennacere e Luka Jovic, Paulo Fonseca dovrebbe fare a meno di Theo Hernandez per scelta tecnica. Con ogni probabilità quest'esclusione è conseguenza diretta allo sfogo dell'allenatore portoghese di mercoledì nel post partita contro la Stella Rossa, dove il nome del terzino francese non è stato mai menzionato, ma questa decisione non potrebbe far pensare altrimenti.

A fronte di questo, scrive questa mattina Il Corriere dello Sport, nelle prove generali di ieri Fonseca ha provato al posto di Theo Hernandez Filippo Terracciano, che nel corso di questa stagione ha già in diverse occasioni sostituito il 19 nel ruolo di terzino sinistro. Non è da escludere però neanche un impiego dei ragazzi del Milan Futuro, come Jimenez o Bartesaghi, che saranno comunque convocati, o addirittura lo spostamento di Calabria sulla fascia sinistra.