Theo Hernandez: "Lavorerò per meritarmi un posto in Nazionale"

L’emergenza Coronavirus ha rinviato l’Europeo al 2021. Theo Hernandez, dunque, avrà un anno per convincere il c.t. Deschamps a convocarlo. "Lavorerò per meritarmi un posto in nazionale e farmi trovare pronto a quell’appuntamento - ha dichiarato il giocatore rossonero alla Gazzetta dello Sport - ma certe scelte non dipendono da me. Pronto a lottare con mio fratello Lucas per un posto da titolare? Potremmo anche giocare insieme... Non sarebbe male, vero?".