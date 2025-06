Theo Hernandez lontano dal Milan? Allegri avrebbe messo nel mirino il suo sostituto: i dettagli

Con l’addio sempre più probabile di Theo Hernandez, destinato a lasciare il Milan dopo sei stagioni, il club rossonero è già al lavoro per individuare il suo erede sulla fascia sinistra. Tra i vari nomi valutati dalla dirigenza, quello di Destiny Udogie sembra essere in cima alla lista dei desideri del direttore sportivo Igli Tare, che considera il classe 2002 del Tottenham il profilo ideale per raccogliere l’eredità del francese.

Non mancano però le alternative: Maxim De Cuyper del Club Brugge e Junior Firpo del Leeds restano sotto osservazione, ma Udogie – già protagonista in Serie A con la maglia dell’Udinese prima del passaggio in Premier – unisce qualità, prospettiva e una conoscenza approfondita del campionato italiano.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, però, il nuovo allenatore Massimiliano Allegri avrebbe un’altra idea per rinforzare la corsia mancina. Il tecnico livornese, tornato a Milano per aprire un nuovo ciclo, sogna Andrea Cambiaso della Juventus, calciatore che apprezza per duttilità tattica e affidabilità, essendo capace di giocare con efficacia su entrambe le fasce.

Il nome di Cambiaso, però, è più che complicato da raggiungere. La Juventus ha già espresso una valutazione importante per il laterale genovese e, oltre alla riluttanza a cederlo a una diretta rivale, va registrato anche l’interesse del Manchester City, che già a gennaio aveva tentato un affondo per lui.

Il Milan, dunque, si muove su più fronti: tra suggestioni difficili e piste più concrete, il dopo-Theo è una delle priorità di mercato per la nuova stagione.