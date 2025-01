Theo Hernandez nella storia del Milan, è il difensore più prolifico. Superato Paolo Maldini

Non è un gol banale quello di Theo Hernandez. Non solo perché ha permesso al Milan di tornare in vita dopo il vantaggio iniziale dei lariani, ma perché il francese è diventato il più prolifico difensore della storia del Milan. Trentesimo centro in rossonero e superata una leggenda come Paolo Maldini.

L'aggancio arrivò lo scorso 27 settembre, nel corso della partita vinta contro il Lecce. Nell'occasione proprio Maldini si congratulò con Theo attraverso un messaggio sui social: "Grande Theo. La piccola differenza è che io ci ho messo 25 anni, a te ne sono bastati 5. Sei speciale!".