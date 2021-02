Theo Hernandez, autore del gol del momentaneo 1-2 al Marakana, è il quarto rigorista diverso ad andare in gol in questa stagione. Dal dischetto, prima del francese, erano andati in gol Ibrahimovic, Kessie e Calhanoglu. Il laterale francese ha calciato il penalty perché in quel momento non era in campo nessuno dei calciatori precedentemente citati.