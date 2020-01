Theo Hernandez, sei reti in rossonero: raggiunti Thiago Silva, Jankulovski e Kalinic

Theo Hernandez, autore del momentaneo 2-1 contro l'Udinese, ha trovato il suo sesto gol con la maglia del Milan. Il laterale francese ha raggiunto un gran numero di ex milanisti che hanno siglato lo stesso numero di reti in rossonero: Giuseppe Rinaldi, Giorgio Braglia, Giovanni Sartori, Stefano Borgonovo, Christophe Dugarry, Massimo Silva, Per Bredesen, Luiz Adriano, Luther Blissett, Nikola Kalinic, Giancarlo Pasinato, Diego Fuser, Lino Golin, Luigi Cresta, Giorgio Rognoni, Luigi Oscar Moroni, Thiago Silva, Mario David, Andrea Icardi, Marek Jankulovski, Cristian Brocchi.