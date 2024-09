Theo Hernandez, tanti gol quanti Maldini: "Non lo sapevo. Spero di farne ancora altri"

Theo Hernandez ai microfoni di Sky commenta il netto successo del Milan sul Lecce per 3-0: "Bello. Nei primi match non siamo stati bravi ma adesso stiamo cominciando a lavorare bene, a giocare bene e fare quel che ci dice il mister. Siamo felici per aver fatto una grande partita, che è la cosa più importante".

29 gol come Paolo Maldini: "Non lo sapevo. Sono felice di aver fatto tanti gol con questo club e spero di farne ancora altri".

Sono sei anni che sei al Milan, rimarrai a lungo come Maldini? "Sono molto felice qua, la gente mi vuole bene e la squadra mi vuole bene ed è la cosa più importante".

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="it" dir="ltr"> <a href="https://twitter.com/TheoHernandez?ref_src=twsrc%5Etfw">@TheoHernandez</a> è il Panini Player of the match di <a href="https://twitter.com/hashtag/MilanLecce?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#MilanLecce</a>! <a href="https://t.co/JoTXje5KCf">pic.twitter.com/JoTXje5KCf</a></p>— Lega Serie A (@SerieA) <a href="https://twitter.com/SerieA/status/1839770505500401899?ref_src=twsrc%5Etfw">September 27, 2024</a></blockquote>