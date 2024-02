Theo: "Il cammino in Champions un duro colpo. Almeno siamo vivi in Europa League"

vedi letture

Theo Hernandez, dopo un inizio di stagione un po' in sordina, con alcune partite giocate da difensore centrale ha ritrovato la fiducia ed è tornato a essere il giocatore determinante che abbiamo conosciuto, anche sulla fascia sinistra. Questa mattina il terzino rossonero, uno dei leader tecnici e morali dello spogliatoio del Milan, è stato intervistato da AS, uno dei maggiori quotidiani spagnoli. Di seguito alcune delle sue risposte più significative, sul futuro, su Pioli, su Ibra e tanto altro.

Sul cammino interrotto in Champions: "Un duro colpo? Senza dubbio. Il nostro percorso dello scorso anno in Champions è stato molto bello e lavoro ogni giorno per vivere quei momenti e giocare quelle partite di così grande rilevanza. Volevamo essere almeno allo stesso livello dell'edizione precedente, ma purtroppo quest'anno non è stato possibile. Credo che la squadra abbia fatto un grande sforzo nell'ultima partita della fase a gironi. Almeno siamo ancora vivi in Europa League".