Theo in panchina: deve ritrovare la forza esplosiva dopo il Covid

Mister Pioli può sorridere per i recuperati di Kessie e Theo Hernandez, entrambi arruolabili per la sfida di questa sera contro il Torino. L’ivoriano giocherà dal primo minuto nel centrocampo del Milan, mentre il giovane esterno partirà dalla panchina. Come riporta La Gazzetta dello Sport, il francese deve ritrovare la forza esplosiva fiaccata dai giorni di quarantena.