Theo, Leao e Fonseca: cosa hanno detto di ciò che è successo durante il cooling break

LA SPIEGAZIONE DI THEO

Intervenuto ai microfoni di Milan TV nel post partita di Lazio-Milan, Theo Hernandez ha detto la sua sul pareggio contro la formazione capitolina facendo anche chiarezza sulla subito virale e contestata scena del cooling break che ha visto protagonisti lui e Leao.

L'immagine del cooling break: qual è la tua versione dei fatti?

"Eravamo entrati da due minuti, non avevamo bisogno del cooling break. Non era nulla contro squadra ed allenatore. Ora dobbiamo continuare a lavorare per vincere tutti insieme. Eravamo in campo da due minuti. Non ne avevamo bisogno. Poi la gente parla, dice cose non vere. Io e Rafa siamo sempre con la squadra per aiutare, ed è questo l'importante".

LA SPIEGAZIONE DI FONSECA

Paulo Fonseca ai microfoni di DAZN esordisce parlando della situazione legata a Theo Hernandez e Rafa Leao, entrambi entrati a partita in corso e che hanno fatto scalpore per l'atteggiamento durante il cooling break, dove entrambi sono stati in disparte rispetto al resto del gruppo:

"La situazione di Theo e Leao: non c'è nessun problema e penso che Theo abbia già spiegato. Non dobbiamo creare nessun problema, questa settimana ho parlato con i giocatori che hanno accettato la scelta. Non c'è alcun problema, io ero concentrato e non ho visto che erano lì ma penso che Theo abbia spiegato perché. Non creiamo problemi perché non ce ne sono, la risposta dei giocatori è stata bella e non dobbiamo creare problemi quando non ci sono. Non scappo con le scuse e in questo momento non c'è problema".