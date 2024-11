Theo out dall'allenamento con la Francia: oggi dovrebbe rientrare

Theo Hernandez e Christopher Nkunku, secondo quanto riportato dal sito de L'Equipe, hanno saltato oggi l'allenamento della Francia in vista dell'impegno casalingo in Nations League contro Israele in programma giovedì sera. Secondo l'indiscrezione, però, entrambi saranno regolarmente in campo domani insieme al resto della squadra a Clairefontaine. Il report del quotidiano francese:

"Martedì sera i Bleus hanno svolto una sessione a porte chiuse. Ventuno giocatori erano presenti sul campo di Clairefontaine. Théo Hernandez e Christopher Nkunku sono stati risparmiati, ma dovrebbero riprendere gli allenamenti mercoledì, alla vigilia della partita contro Israele allo Stade de France, giovedì (20:45).

In questo secondo giorno di ritiro, in preparazione alla sfida contro un blocco israeliano compatto e basso, il focus è stato sui circuiti per attacchi organizzati. La sessione si è conclusa con esercitazioni di tiro. Mercoledì mattina, i Bleus lasceranno Clairefontaine per Enghien-les-Bains (Val-d'Oise)".