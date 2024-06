Theo: "Quando sono arrivato al Milan non ero molto concentrato sull'aspetto difensivo: ora sono migliorato molto"

A due giorni dall'esordio ad Euro2024 contro l'Austria, il terzino e vice capitano del Milan Theo Hernandez è intervenuto in conferenza stampa toccando più temi, uno dei quali quello che più interessa i tifosi milanisti, il suo futuro.

Questo un estratto delle sue dichiarazioni.

Théo Hernandez sui suoi progressi

"Sono molto migliorato soprattutto sull'aspetto difensivo. Quando sono arrivato al Milan non ero molto concentrato su quello. Sta migliorando. L'aspetto offensivo sto meglio".

LE PAROLE DI IBRAHIMOVIC SU THEO

Sulle tante voci di mercato e sul possibile addio di alcuni big, Zlatan Ibrahimovic ha fatto chiarezza in conferenza stampa: "Maignan, Theo e anche Leao restano. Sono giocatori tra i più forti nel loro ruolo e hanno contratto con noi. Sono felici, non abbiamo bisogno di vendere. Grazie al lavoro degli ultimi due anni abbiamo la possibilità di portare giocatori forti e migliorare. La squadra che ha vinto lo scudetto non era favorita e non era così competitiva come oggi. Oggi è il seocndo anno dove abbiamo messi la base: è più per i dettagli".

Le richieste economiche di Maignan e Theo sono compatibili per un rinnovo a breve termine?

"Nella situazione di Mike e Theo tutto è possibile. Poi sulle richieste loro non lo so, forse sai più di me. Si guarda la situazione e si valuta. Poi tutto è possibile. Da quando è entrato RedBird i risultati sono positivi e ci dà la possibilità di allargarci di più e di fare di più economicamente. C'è il mercato che si può fare, l'under 23, la Primavera, i lavori qua a Milanello. Tutto questo ti da la possibilità di fare tutte queste cose. Poi se uno mi viene a dire che non vuole più stare qua è un problema: chi non ha ambizione non deve essere qua. Però Mike e Theo sono molto contenti, hanno fatto la storia e devono continuare a farla".