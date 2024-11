Theo torna treno ed esulta sui social: "Che notte..."

Non c'è nessun giocatore del Milan ieri che abbia sfigurato, anzi i più attesi hanno risposto presente all'appello e sono stati protagonisti di una grande partita. Anche Theo Hernandez che, al netto di una sbavatura sull'azione del rigore del Real in cui la difesa del Milan in generale è andata un po' in tilt, ha fatto una grande partita, specialmente in fase di spinta in compartecipazione con Rafa Leao.

Una grande gara che Theo Hernandez ha voluto celebrare con poche parole sul suo profilo Instagram: "Che notte...". Di seguito gli immancabili cuori rossoneri.