Theo verso il recupero, Pioli: "Ieri ha lavorato bene. Se oggi continua così, domani ci sarà"

© foto di © DANIELE MASCOLO

Stefano Pioli nel corso della conferenza stampa di presentazione della sfida di domani tra Milan e Sassuolo ha parlato così dell'eventualità che Theo Hernandez sia tra i giocatori disponibili in vista della partita, dopo aver saltato la trasferta di Roma per un affaticamento: "Ieri era in gruppo e a fine allenamento stava bene. Se oggi continua così sarà a disposizione per domani"