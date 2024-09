Theo vince la centesima in A: Venezia la sua vittima preferita

Grande serata per Theo Hernandez quella della partita contro il Venezia. Il terzino francese ha parzialmente spazzato via le tante critiche di questa prima parte di stagione e ha reagito dopo un inizio molto complicato. Con la vittoria ottenuta per 4-0, il terzino francese ha ottenuto la sua centesima vittoria in Serie A. Inoltre il laterale ha anche trovato il gol d'apertura, il suo primo stagionale e il suo quarto contro i lagunari che sono divenuti automaticamente la sua vittima preferita nel campionato italiano: quattro gol in tre partite. Inoltre Theo è l’unico difensore straniero che ha trovato la rete in ciascuna delle ultime sei stagioni di Serie A.

Questo il tabellino di Milan-Venezia di Serie A:

MILAN-VENEZIA 4-0

Marcatori: 2’ Theo, 16’ Fofana, 25’ Pulisic (r), 29’ Abraham (r), 71’ Zampano.

LE FORMAZIONI:

MILAN (4-2-3-1): Maignan; E. Royal, Gabbia, Pavlović, Hernández; Fofana (dal 79’ Zeroli), Loftus-Cheek; Pulisic (dal 79’ Chukwueze), Reijnders (dal 64’ Okafor), Leão (dal 64’ Morata); Abraham (dal 74’ Musah). A disp.: Raveyre, Torriani; Bartesaghi, Terracciano, Tomori, Jovic. All.: Fonseca.

VENEZIA (3-4-2-1): Joronen; Idzes, Svoboda, Schingtienne; Candela, Nicolussi Caviglia, Duncan (dal 65’ Doumbia), Zampano (dal 89’ Carboni); Oristanio (dal 65’ Yeboah), Busio (dal 79’ Andersen); Pohjanpalo. A disp.: Bertinato, Grandi, Stanković, Sagrado, Crnigoj, Ellertsson; El Haddad, Gytkjaer, Raimondo. All.: Di Francesco.

Arbitro: Di Marco di Ciampino.

Ammoniti: 28’ Schingtienne, 38’ Gabbia, 67’ e 73’ Nicolussi Caviglia.

Espulsi: 73’ Nicolussi Caviglia.

Recupero: 3' 1T, 5’ 2T.