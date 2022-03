Thiago Motta: "Arbitri? Spesso siamo noi ad essere penalizzati"

MilanNews.it

Il tecnico dello Spezia Thiago Motta si è espresso così ai microfoni di Dazn al termine dell'anticipo contro il Sassuolo perso per 4-1: "Sono d’accordo sugli episodi arbitrali, l'arbitro ha fatto bene e solo su Kovalenko c’era rigore. Non sapremo mai quanto avrebbe potuto cambiare, però l’arbitro non lo ha visto e noi continuiamo per la nostra strada, stando attenti a questi episodi perché spesso siamo noi ad essere penalizzati".