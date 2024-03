Thiago Motta come Xabi Alonso? L'allenatore del Bologna glissa ancora sul suo futuro

vedi letture

Intervenuto nel corso della conferenza stampa di presentazione della sfida in programma domani alle 12.30 contro la Salernitana, l'allenatore del Bologna Thiago Motta si è dimostrato essere ancora una volta molto vago in merito al suo futuro. L'italo brasiliano, obiettivo di tantissime squadre in vista della prossima stagione, potrebbe decidere di rimanere a sorpresa in rossoblùà per un altro anno seguendo le orme di un suo collega altrettanto giovane, Xabi Alonso, il quale proprio nelle scorse ore ha scacciato tutte le notizie che lo riguardavano annunciando la sua permanenza al Bayer Leverkusen.

In merito a questo discorso Thiago Motta ha detto: "Lui (Xabi Alonso ndr) ha fatto una scelta rispettabile e gli auguro il meglio. Klopp sta molto bene a Liverpool, io invece sono qui e sto bene pensando alla prossima partita contro la Salernitana... vogliamo dare ancora allegria e gioia alla nostra gente".