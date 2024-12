Thiago Silva: "Al Milan anni felici, bello tornare qui. Non sapevo che sarei andato via..."

Ospite a San Siro, Thiago Silva è intervenuto ai microfoni di Sky a pochi minuti dalla sfida contro lo Stella Rossa:

Come hai ritrovato Ibrahimovic nel nuovo ruolo?

"Non sono abituato a guardare Ibra fuori dal campo. È sempre stato una grandissima persona, darà tanto al Milan e sono contento per lui".

Che sensazioni provi a essere nuovamente a San Siro?

"Un po' particolare per me. Quando sono andato via in quel momento non sapevo che sarei andato via. Nell'ultima di campionato contro il Novara c'era l'addio di Inzaghi e Nesta che presero il microfono a fine partita per parlare con i tifosi. Io e Ibra non parlammo con i tifosi, non sapevamo che saremmo andati via ed è stato difficile per me. Quando sono tornato col Chelsea loro mi hanno fatto provare una cosa molto diversa: di essere in uno stadio avversario ed essere applaudito. Sono molto felice di essere qui".

Chi può essere il tuo erede?

"Ognuno ha la capacità, la mentalità giusta, la tecnica. Sono stato molto fortunato a venire in una grandissima squadra con grandissimi professionisti. Lavoravamo tanto con Allegri e Tassotti. In Brasile che pensavo di essere un buon giocatore, appena arrivato in Italia mi sono accorto di non essere così forte. Mi hanno fatto lavorare tantissimo, ho vissuto anni fenomenali e sono stato molto felice. Non voglio fare nomi, quel che posso dire è che ognuno deve fare il suo lavoro con l'atteggiamento giusto ed essere un professionista".