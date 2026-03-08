Thiago Silva, arrivato al Porto a gennaio, promuove l'allenatore italiano Farioli

Thiago Silva, ex difensore del Milan e attuale giocatore del Porto, ha parlato a TNT Sports Brasil della sua esperienza in Portogallo. Queste le dichiarazioni sull'allenatore italiano di 36 anni Francesco Farioli: "Io sono super felice del lavoro che stiamo facendo, di quello che lui sta facendo. È un tipo che ha un’energia incredibile, sai? E sa molte cose. Sa molte cose. A trentasei anni, più giovane di me, e sono sicuro che avrà una bellissima storia nel calcio come allenatore".

Continua Thiago Silva ricordando i grandi allenatori avuti in carriera: "Io ho avuto buoni esempi nella mia carriera, come allenatori, e allenatori vincenti. E poi prendi un ragazzo di trentasei anni che riesce a portare, in una settimana, video, preparazione, allenamento e la parte mentale della partita stessa, capisci? E non è qualcosa di casuale. Tipo: ‘Ah, facciamo questo qui perché affronteremo tizio, facciamo quello lì perché nella partita scorsa quel giocatore ha fatto questo.’ No, è tutto su quello specifico avversario. La preparazione durante la settimana è molto buona. La riunione pre-partita è buona, gli allenamenti sono buoni. L’energia è incredibile, non solo la sua ma di tutto lo staff. Il Porto in sé è una famiglia, giusto? E quando sono arrivato ho trovato questo lato familiare. E abbiamo un grande comandante davanti, con un’età così giovane.”