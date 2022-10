Thiago Silva saluta Seedorf e Nesta a Stamford Bridge: abbracci fra grandi ex rossoneri

Nel prepartita di Chelsea-Milan, gara valida per il girone E di Champions League, Thiago Silva si è avvicinato a Clarence Seedorf e Alessandro Nesta, opinionisti per Prime Video. Il difensore brasiliano dei Blues ha raggiunto la postazione dei due ex rossoneri, abbracciando tanto l'olandese quanto l'italiano ricordando i vecchi tempi insieme al Milan.