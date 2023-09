Thiaw a DAZN: "A differenza del pareggio di gennaio questa volta abbiamo parlato tra di noi e abbiamo difeso molto bene"

Malick Thiaw ha parlato a DAZN nel post partita di Roma-Milan. Queste le sue dichiarazioni:

Quanta pressione vuole mettere a Napoli e Inter? “Siamo molto felici per oggi, anche dopo il rosso siamo rimasti uniti. La stagione è ancora lunga, ma ovviamente siamo contenti dopo queste 3 vittorie in 3 partite”.

Com’è stato affrontare per te Lukaku? “Non è facile difendere singolarmente, come sempre dobbiamo difendere di squadra e abbiamo fatto bene”.

Come sono stati gli ultimi minuti? “Non era facile difendere, siamo rimasti calmi parlando tanto. L’anno scorso, a gennaio, non abbiamo parlato tra di noi e abbiamo concesso il pareggio nonostante fossimo in 11 contro 11”.