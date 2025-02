Thiaw a DAZN: "Oggi è importantissima. Gli errori? Serve attenzione"

Malick Thiaw ha parlato a DAZN nel pre partita di Bologna-Milan. Le sue dichiarazioni:

È una finale oggi? Quanto è importante per il quarto posto?

“Sì, è importantissima per noi. Dobbiamo vincere per rimanere vicini alle altre squadre”.

Gli errori delle ultime partite:

“Abbiamo fatto un buon lavoro difensivo, abbiamo perso per degli errori individuali e non per la tattica. Dobbiamo essere più attenti: è attenzione, non qualità”.

Come si riparte?

“Difficile. Adesso siamo in un momento non bello ma dobbiamo andare avanti, così come si fa nella vita. E dobbiamo iniziare oggi”.