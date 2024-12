Thiaw a Milan TV: "Stasera dobbiamo evitare distrazioni. Voglio e posso migliorare ancora, cercherò di dimostrarlo"

Malick Thiaw, difensore centrale rossonero titolare questa sera, è intervenuto così ai microfoni di Milan TV. Queste le sue parole nel pre partita:

Sull'Atalanta

"Non è una partita facile, affrontiamo una squadra forte in casa loro, dovremo essere attenti e non avere distrazioni. Sappiamo di dover fare una grande partita oggi".

Il rendimento in stagione

"So di poter migliorare ancora, voglio crescere di condizione e mi sento bene per farlo. Stasera voglio fare bene così come tutti i miei compagni".