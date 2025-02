Thiaw a MTV: "Non siamo in un bel momento ma stasera dobbiamo ripartire"

Malick Thiaw ai microfoni di Milan TV ha rilasciato alcune dichiarazioni nei minuti che precedono la partita contro il Bologna: "Adesso non siamo in un bel momento ma dobbiamo andare avanti, iniziare oggi e vincere questa partita che è importantissima per noi".

Bologna e Lazio, due gare decisive per la corsa Champions

"Per me oggi è come una finale, dobbiamo vincere la partita col giusto atteggiamento".

FORMAZIONI UFFICIALI DI BOLOGNA - MILAN

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Casale, Beukema, Miranda; Freuler, Ferguson; Ndoye, Fabbian, Dominguez, Castro. A disp.: Bagnolini, Ravaglia, Erlic, Moro, Orsolini, Calabria, El Azzouzi, Pobega, Aebischer, Odgaard, Lykogiannis, Dallinga, Lucumi, Cambiaghi. All. Vincenzo Italiano.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Jimenez, Thiaw, Pavlovic, Theo Hernandez; Fofana, Reijnders; Musah, Joao Felix, Leao; Gimenez. A disp.: Sportiello, Torriani, Tomori, Gabbia, Terracciano, Bartesaghi, Bondo, Chukwueze, Sottil, Pulisic, Abraham, Camarda, Jovic. All. Sergio Conceiçao.

ARBITRO: Mariani di Aprilia.

ASSISTENTI: Lo Cicero e Mastrodonato

IV UFFICIALE: Piccinini

VAR: Di Bello

AVAR: Paterna