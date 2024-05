Thiaw allontana le voci di mercato: "La mia concentrazione è solo sul Milan"

Malick Thiaw, difensore del Milan, ha rilasciato una lunga intervista al Corriere dello Sport oggi in edicola ripercorrendo la stagione vissuta con il Diavolo. I rossoneri hanno chiuso al secondo posto dietro l'Inter, conquistando la qualificazione alla prossima Champions League. E per il difensore tedesco, l'annata che si sta per concludere è stata un insegnamento continuo: "Diciamo che è stato un continuo insegnamento, quando qualcosa non va bene bisogna imparare. Anche perché a livello personale ho avuto degli infortuni. Ma l'importante è non abbattersi, cercando di fare meglio. Andando avanti, la cosa più importante è mettersi sempre a disposizione".

Thiaw ha poi proseguito, allontanando le voci di mercato che l'hanno accostato a Real Madrid e Bayern Monaco. Il suo futuro, infatti, è rossonero: "Poi posso fare meglio, ripeto, e puntare a una crescita sia fisica che mentale. Se non possiedi queste componenti, diventa impossibile fare dei passi in più. La mia concentrazione adesso è rivolta solo al Milan. Le voci di mercato fanno sempre parte del calcio. Ma io penso a fare meglio qui, a cosa mi aspetta l'anno prossimo e a cambiare in positivo".