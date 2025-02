Thiaw festeggia il rientro: "Bello essere di nuovo in campo"

Nel confusionario secondo tempo di Empoli-Milan, dopo le due espulsioni e il vantaggio rossonero targato Leao, il tecnico Sergio Conceicao ha mandato in campo Malick Thiaw per ridare equilibrio difensivo alla squadra. Il centrale tedesco ha fatto il suo ritorno in campo dalla partita in casa del Como in cui si procurò una lesione al bicipite femorale.

Malick Thiaw su Instagram ha esultato e festeggiato il rientro così: "Bello essere di nuovo in campo! Grande vittoria!"