Thiaw in nazionale: due ko per la Germania U21, ma lui è uno dei pochi a salvarsi

MilanNews.it

Si è chiusa con due sconfitte contro Francia e Inghilterra la sosta nazionali per la Germania U21, tra le cui fila figura anche Malick Thiaw del Milan. Il difensore rossonero classe 2002 ha disputato entrambe le partite da difensore centrale (90 minuti vs Francia, 73 vs Inghilterra), risultatando uno dei pochi a salvarsi della formazione teutonica.