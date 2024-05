Thiaw: "Non sono ancora un leader, ma al Milan ho imparato molto"

vedi letture

In merito al suo rendimento in campo, Malick Thiaw ha dichiarato ai microfoni del Corriere dello Sport: "Se sono già un leader del Milan? Penso di no perché quella non è una cosa che arriva velocemente, devo sapermela guadagnare sul campo. Posso provare a diventarlo ma in questi casi serve tempo. Di sicuro per me è stata una bella sfida, passare dalla Bundesliga al campionato italiano due anni fa: questo è un contesto difficile e molto tattico, dove gli attaccanti sono forti fisicamente e serve grande concentrazione.

Il periodo al Milan mi ha fatto imparare molto. Non credo che occorra un assetto specifico, per difendere bene. Lavoriamo tutti di reparto e di squadra. Non conta molto il modulo, anche perché riesco a sentirmi a mio agio con entrambi i sistemi. Abbiamo fatto con il Milan sia la difesa a quattro che quella a tre, già utilizzata nello Schalke".