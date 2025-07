Third kit, Mueller (PUMA): "Completo distintivo che incarna lo stile unico milanese"

AC Milan e PUMA hanno svelato oggi il nuovo Third kit del Club per la stagione 2025/26, caratterizzato da un design audace che riflette l’innato senso di stile dei Rossoneri.

Ispirato alla fama internazionale di Milano nel mondo della moda, del design e dell’eleganza, il nuovo Third kit propone una reinterpretazione audace e integrale del celebre monogramma ACM in una grafica all-over – un omaggio alle grandi maison di moda che animano le vie della città e un tributo alla stagione 1995/96, culminata con la conquista dello Scudetto da parte del Milan.

Il kit, proposto in un brillante sunny yellow con dettagli in deep green, fonde con naturalezza l’heritage calcistico del Milan con una visione moderna e fashion-forward, come solo il Club rossonero sa fare.

Marco Mueller, Senior Director of Product Line Management Performance Apparel di PUMA, ha dichiarato: “Milano è una città dinamica, riconosciuta a livello mondiale per la sua influenza nel mondo della moda. Con questa nuova maglia volevamo esprimere proprio questo legame, creando un kit distintivo che incarnasse lo stile unico milanese. Il monogramma classico, reinterpretato in chiave contemporanea, unisce la tradizione di un Club storico con un tocco di eleganza moderna che saprà conquistare tifosi e giocatori”.