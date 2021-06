Tiago Fernandes: "Milan, non privarti di Leao: è un potenziale campione"

Intervistato alla Gazzetta dello Sport, l'ex allenatore dello Sporting Lisbona Tiago Fernandes ha parlato del futuro di Leao: "Il Milan non deve privarsene, ha tra le mani un potenziale campione. Uno come Leao non l'ho più visto. L'ho allenato per la prima volta a 12 anni: era timido, testa bassa, viveva in convitto e parlava poco. Quando andava a scuola si portava il pallone in classe. Per un po' l'ho ospitato anche a casa con la mia famiglia. Siamo molto legati".