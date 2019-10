Tifosi stufi, #Susoout è ora in prima posizione nelle tendenze italiane su Twitter

Tra i protagonisti in negativo del 2-2 di ieri sera contro il Lecce c'è sicuramente Suso. Lo spagnolo non sta attraversando un buon periodo di forma, anzi, l'attaccante è sicuramente tra i peggiori in questo avvio di stagione. Brutta prestazione ieri quella del numero otto, condita anche dall'errore che ha poi portato al gol del Lecce. A queste prestazioni negative i tifosi hanno chiesto di mettere fine, e lo hanno fatto tramite l'hashtag #Susoout, che in questo momento è in prima posizione nelle tendenze Twitter in Italia.