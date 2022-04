TIM e DAZN vicine all'accordo: così Sky può tornare in gioco. Ma attenzione ad Amazon

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

© foto di Federico De Luca

Il panorama del calcio in tv, a partire dalla prossima stagione, può cambiare. Secondo quanto riferito da Milano Finanza, TIM e DAZN sarebbero vicinissime a trovare un accordo. L'emittente concederebbe un forte sconto - da 340 a 100 milioni di euro - per i diritti tv 2021/2024 a TIM, che in cambio rinuncerebbe all'esclusiva sulla distribuzione.

Arriva SKY? Una volta trovato l'accordo con la telco, DAZN potrebbe quindi stringere intese di distribuzione con altri operatori. Su tutti, l'emittente satellitare: l'idea sarebbe di riportare d'attualità l'accordo dell'ultimo triennio, di modo che tutte le dieci partite della giornata andrebbero in co-esclusiva anche su Sky. Quest'ultima, però, non pare disposta a grandi esborsi e di conseguenza c'è da tenere d'occhio anche altri soggetti, a partire da Amazon.