Time Machine, quando un Milan "Pioliano" Dei primi Theo e Leao strapazzò il Lecce in casa

vedi letture

Lecce-Milan, domani alle 18.00 la gara numero 28 della Serie A 2024/25 dei rossoneri. Una trasferta sempre delicata, che nell'annata 2019/20 si giocò nel turno precedente, ma a qualche mese di distanza.

La Time Machine

Ci troviamo in un periodo particolare e all'interno di una stagione anomala. Il turno di campionato è il numero 27, ma il lungo stop causato dalla pandemia ha fatto sì che questa partita si disputasse il 22 giugno. Tra le porte chiuse - quelle del pubblico - e quelle aperte in campo dai rossoneri nel 4-1 finale (Castillejo, Bonaventura, Rebić e Leão i mattatori), riviviamo il match del 2020 in attesa del prossimo Lecce-Milan.

Eccoci al 2019/20. Dopo un avvio complicato, costato il sollevamento dall'incarico a Marco Giampaolo, la panchina rossonera era stata affidata a Stefano Pioli, che esordì proprio nel match di andata a San Siro, terminato 2-2 contro i salentini con una beffa nel finale. Tutt'altro clima accompagnava la 27ª giornata di Serie A, la prima dopo tanti giorni lontano dai campi e senza pallone. I rossoneri avevano ripreso ufficialmente la propria stagione con lo 0-0 del 12 giugno in casa della Juventus, valido per la Semifinale di ritorno di Coppa Italia e costato l'eliminazione in virtù dell'1-1 dell'andata. Prima della sosta forzata, il Genoa si era imposto 2-1 in una casa rossonera vuota e silenziosa, lo stesso silenzio che accompagnava l'avvicinamento al fischio d'inizio di Lecce-Milan. 4-2-3-1 il modulo, questi gli interpreti titolari: Conti, Kjær, Romagnoli e Theo Hernández davanti a Donnarumma; Kessie e Bennacer in mezzo; Castillejo, Çalhanoğlu e Bonaventura alle spalle di Rebić.

I rossoneri partono forte. Gabriel è reattivo sul destro ravvicinato in mischia di Bonaventura al minuto 14 e si ripete sui tentativi di Castillejo (17') ed Hernández (25'). Il Milan però insiste e al 26' sblocca il match: cross radente di Çalhanoğlu, Castillejo mette il piede e corregge in porta, 1-0. Al minuto 36 i padroni di casa trovano il pari ma in offside, è l'ultimo squillo della prima frazione. Al 53' un contatto in area tra Gabbia e Babacar porta Mancosu dal dischetto, freddo nello spiazzare Donnarumma. La reazione è immediata: al 55' Gabriel non trattiene il tiro di Çalhanoğlu e Bonaventura deposita in rete il nuovo vantaggio, al 57' Rebić si invola in contropiede a campo aperto e non sbaglia firmando il 3-1. Al minuto 72 c'è spazio anche per il poker, siglato da Leão con un colpo di testa su assist di Conti. Finisce 4-1! A questo importante successo farà inoltre seguito un finale di annata in crescendo, da 8 vittorie e 3 pareggi nelle undici uscite conclusive.