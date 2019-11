Intervistato da Radio Sportiva, l'allenatore ed ex calciatore Simone Tiribocchi ha parlato così dell'interesse del Milan per Ibrahimovic: "Ibrahimovic è un campione, ha 38 anni e un ingaggio altissimo, mentalmente è pronto e fisicamente è ok, il suo acquisto è da valutare bene. Squadre in difficoltà come il Milan lo cercano per nascondere qualche magagna".