Tiribocchi: "La pausa in teoria favorisce il Milan"

© foto di DANIELE MASCOLO

Simone Tiribocchi, ex attaccante, si è così espresso a 'Marte Sport Live' su Radio Marte: "La pausa chi favorisce il Napoli o il Milan? In teoria più il Milan, che viene da un pari con la Salernitana e dalla brutta sconfitta con l’Udinese, nella cui gara è mancata completamente la prestazione fisica e mentale. Tuttavia quando giochi male vorresti rigiocare subito per riscattarti e per levarti di dosso le scorie negative.