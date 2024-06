Tiribocchi: "Zirkzee? Se lui vuole andare al Milan non dovrebbero esserci impedimenti, però poi..."

Nel corso dell'appuntamento con il podcast di Cronache di Spogliatoio 'Euro Cronache', l'ex calciatore Simone Tiribocchi ha parlato di Joshua Zirkzee soffermandosi in modo particolare sull'oramai concreto interesse del Manchester United, che stando a il The Athletic avrebbe compiuto un primo passo concreto nei confronti dell'attaccante olandese. Queste le sue dichiarazioni.

"Se lui vuole andare lì non dovrebbero esserci impedimenti, però poi bisogna vedere quanti movimenti ci saranno durante l'estate e quali porte si possono aprire. Perché poi il Milan lo vuole adesso, ma mancano due mesi di mercato".

Le ultime sull'affare Zirkzee: fase di stallo nonostante l'accordo col giocatore

Prosegue la fase di stallo tra il Milan e Kia Joorabchian per quanto concerne le commissioni che l’agente anglo-iraniano chiede per portare a termine l’acquisto di Joshua Zirkzee dal Bologna. Una situazione che sta dando molto fastidio ai vertici di Casa Milan, perché le richieste di Kia si sono stabilizzate sui 15 milioni di euro per dare l’ultimo semaforo verde al trasferimento del suo assistito in rossonero. Il Milan ha già pronti i 40 milioni per attivare la clausola risolutoria prevista dal contratto di Zirkzee e con il ragazzo ha un accordo di base per un quinquennale da 4.5 milioni a stagione.

Zirkzee rimane, nonostante tutto, l’obiettivo primario del Milan per il suo attacco ma è ovvio ed evidente che la pazienza del club non può (e non deve) essere infinita. Kia sta giocando al rialzo, tenendo fede alla sua prima richiesta di commissioni, che ammontano al 37% del valore della clausola. Ciò sta avvenendo perché Joorabchian vuole che gli venga riconosciuto il merito di aver messo una clausola abbordabile per far si che Zirkzee possa uscire dal Bologna. Non c’è ancora una rottura delle contrattazioni tra le parti, la sensazione è che il Milan cercherà dei nuovi tavoli d’intesa con Kia per provare a chiudere l’operazione a meno che non arrivi il Manchester United di turno a mettere sul piatto dell’agente i soldi che vuole.