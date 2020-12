TMW - Atalanta, il club nerazzurro spera di trattenere Gomez

Dopo l'esclusione dalla lista dei convocati con la Roma di sabato mattina, arrivano novità circa la posizione dell'Atalanta sul Papu Gomez. Al netto della richiesta di andare via in lista gratuita che ha fatto infuriare i Percassi, i nerazzurri sperano ancora di trattenere l'attaccante argentino, perché per loro ci sarebbe ancora margine per un rattoppo. Una sensazione totalmente differente rispetto a quanto emerso da ambienti vicini al giocatore, che vorrebbe le scuse del tecnico per cercare poi eventualmente di rimediare, altrimenti la frattura non è ricomponibile.