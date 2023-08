TMW - Atalanta ottimista per De Ketelaere, ma manca ancora il sì. Il punto dopo l'incontro odierno

vedi letture

Arrivato al Milan con tante attese, Charles De Ketelaere non è riuscito a mantenere le aspettative con la maglia rossonera. Da qui, una lunga estate di rumors e indiscrezioni che stanno per concretizzarsi in un suo passaggio all'Atalanta. Il Milan e il club bergamasco sono già d'accordo da giorni sulle cifre: 3 milioni di euro per il prestito oneroso, 23 milioni per il riscatto più 4 di bonus relativi a prestazioni personali e successi di squadra e 10% sull'eventuale futura rivendita.

Manca ancora il sì di CDK. Questa mattina De Ketelaere si è allenato con la squadra a Milanello nella sgambata che precede l'amichevole di questa sera contro il Monza, ma parallelamente le parti si sono aggiornate ancora una volta. Dopo l'incontro di questa mattina fra la società nerazzurra e gli agenti del belga, l'Atalanta aspetta ancora il sì del calciatore. Un indizio molto importante potrebbe essere la convocazione - o meno - per il trofeo Berlusconi di questa sera. In ogni caso, i nerazzurri continuano a essere ottimisti, anche se la risposta del classe 2001 era attesa per ieri sera e il club non vuole andare troppo per le lunghe. Insomma, è una questione di ore per il dentro o fuori fra CDK e l'Atalanta.