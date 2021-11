TMW - Atletico Madrid, come arrivano i colchoneros alla sfida con il Milan

Tuttomercatoweb ha stilato il report dell'Atletico Madrid in vista della sfida tra i colchoneros e il Milan. Queste le possibili scelte di Simeone: "La grande notizia per il Cholo è il recupero di Griezmann, che sembrava destinato a saltare per squalifica la partita coi rossoneri. Il piccolo diavolo scenderà in campo dal primo minuto, al fianco di Luis Suarez. Assenze pesanti, ma torna anche Savic a guidare la difesa, con Hermoso e Gimenez. Llorente e Carrasco dovrebbero giocare da esterni di centrocampo, in una mediana iper-offensiva con Lemar e De Paul al fianco di Koke. Tra gli outsider, attenzione a Vrsaljko che potrebbe giocare a destra, in quel caso Llorente tornerebbe in mezzo con Lemar fuori"