TMW - Benvenuti in Italia - Top 50 di chi arriva: Leao al 25° posto

L'acquisto più caro del nuovo corso targato Maldini-Boban-Massara, un'altra scommessa portoghese per il Milan dopo quella - persa - di André Silva. Leao dovrà cercare di non far rimpiangere Patrick Cutrone, molto amato dalla tifoseria rossonera: la società ha sborsato 28 milioni per prelevarlo dal Lille, facendo firmare al classe 1999 un contratto fino al 2024. Giampaolo gli ha concesso solo uno spezzone di partita, a Udine, ma conta di impiegarlo con maggiore frequenza. Prima o seconda punta, doti fisiche e tecniche importanti, ha tutto per sfondare. Il campo, come al solito, chiarirà ogni dubbio.